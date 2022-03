Guerra na ucrânia: ex-campeão mundial de boxe e prefeito de Kiev, Klitschko promete luta em defesa do país

Ex-campeão mundial de boxe e atual prefeito de Kiev, Vitali Klitschko se posicionou a respeito da guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. O líder da capital ucraniana afirmou que a luta para defender seu país é o único caminho.

“Eu acredito. Eu acredito na Ucrânia. Eu acredito no meu país e acredito no meu povo. Eu não tenho outra escolha: eu vou lutar. Tenha certeza: a Ucrânia é forte. Ela tem uma capital forte, Kiev, cidades e vilarejos fortes, e um povo forte e unido, que valoriza acima de tudo sua independência, soberania e a paz na Europa. Seu desejo de existir é infinito. Glória à Ucrânia”, declarou Vitali, em entrevista ao programa “Good Morning Britain”, da Inglaterra.

Wladimir Klitschko, irmão mais novo de Vitali, que também ex-campeão mundial de boxe pela categoria dos pesos-pesados, divulgou uma carta aberta sobre a situação entre os países. Para o ex-pugilista, Vladimir Putin, presidente russo, está cometendo uma loucura ao atacar o território ucraniano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Presidente da Ucrânia agradece 'resposta unificada' da UE à invasão da Rússia

Rússia ataca segunda maior cidade da Ucrânia e comboio se aproxima de Kiev

'Provem que estão do nosso lado', pede presidente da Ucrânia à UE

“Ele deixa claro que quer destruir o estado ucraniano e a soberania de seu povo. As palavras são seguidas por mísseis e tanques. Essa loucura tem que acabar agora! Putin quer pôr em causa o equilíbrio geopolítico em toda a Europa, sonha em ser o defensor dos povos eslavos onde quer que estejam e quer restaurar um império caído cujo fim nunca aceitou”, acrescentou.

No início de fevereiro, Wladimir se alistou como reservista do Exército da Ucrânia, buscando defender seu país, agora fora dos ringues. “É o amor pela minha cidade, minha casa, minha família, minha filha, que me trouxe hoje aqui. Por isso tomei essa iniciativa e hoje estou participando da defesa territorial”, finalizou.