Ex-jogador da seleção ucraniana, Shevchenko participa de manifestações contra a guerra

Nos últimos dias, o ídolo ucraniano já havia se manifestado sobre os últimos acontecimentos e pediu paz no território ucraniano e apoio ao país

O ex-atacante da seleção da Ucrânia, Shevchenko participou de manifestações no Reino Unido contra os conflitos entre Ucrânia e Rússia. Em foto publicada em seu perfil oficial no Instagram, o também ex-técnico da seleção ucraniana, Andriy Shevchenko compartilhou uma foto em meio aos manifestantes, segurando cartazes com os dizeres "Não à guerra" e "Não vamos perdoar. Não vamos esquecer".

Nos últimos dias, o ídolo ucraniano já havia se manifestado sobre os últimos acontecimentos e pediu paz no território ucraniano e apoio ao país.

Sobre o assunto Jogadores conseguem deixar a Ucrânia e trio está de volta ao Brasil

Federação Inglesa de futebol anuncia boicote a todos os jogos contra a Rússia

Fifa proíbe Rússia de jogar em casa e veta hino e bandeira após ataque à Ucrânia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Meu povo e minha família estão em perigo. A Ucrânia e seu povo querem paz e integridade territorial. Por favor, peço a você que apoie nosso país e exorte o governo russo a parar com sua agressão e violação do direito internacional. Queremos apenas paz. A guerra não é necessária. Guerra não é a resposta", publicou.

Tags