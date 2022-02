Parte dos jogadores brasileiros que jogavam na Ucrânia conseguem deixar o país

O grupo de jogadores brasileiros que estava reunido na Ucrânia enfim conseguiu deixar o país, atualmente em guerra com a Rússia. Os atletas, isolados em Kiev, rumaram ao exterior de trem e o atacante Felipe Pires, com passagem pelo Palmeiras, inclusive já retornou ao Brasil.

"Estou muito bem, já estou em casa com minha família, com minha esposa. Foi difícil, mas, graças a Deus, eu consegui. Agora, é torcer pelos outros familiares, outras famílias que ficaram de outros jogadores para que eles saiam o mais rápido possível de lá e acabem com esse pesadelo", disse Pires, do Dnipro, por meio de vídeo publicado no Instagram.

O lateral esquerdo Juninho, do Zorya, é um dos brasileiros que ainda não conseguiram deixar a Ucrânia e vem relatando suas dificuldades para cruzar a fronteira pelas redes sociais. Guilherme Smith, do mesmo time, está na mesma situação.

Já o jogador de futsal Jonatan Bruno Santiago se disse abandonado pelo grupo de atletas do Shakhtar Donetsk e do Dínamo de Kiev no bunker improvisado em Kiev. Familiares dos atletas que deixaram o local para fazer a viagem de trem rebateram a reclamação do compatriota.

"Não deixamos ninguém para trás, tanto que foram super bem recebidos pelo nosso grupo e, além de nós, tem uruguaios e argentinos. A notícia da embaixada era que saíssemos imediatamente para conseguirmos pegar o trem a tempo. Somos em 40 pessoas, com bebês de colo e idosos. Podemos ter errado em não ter dado conta deles em meio a tanto desespero e correria. Agora, é inadmissível isso ser proposital", escreveu Tammy Parisoto, companheira de Fernando, formado no Palmeiras e atualmente no Shakhtar.

