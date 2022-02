Villarreal x Juventus ao vivo: onde assistir ao jogo da Champions League

Villarreal e Juventus se enfrentam hoje, terça, 22 de fevereiro (22/02), em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. O confronto está marcado para começar às 17 horas (horário de Brasília), no El Madrigal, em Vila-real, na Espanha.

O duelo terá transmissão ao vivo no canal Space e no serviço de streaming HBO Max, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Sobre o assunto Real Madrid prepara oferta de renovação para Vinícius Júnior, diz jornalista

Chelsea x Lille ao vivo: onde assistir ao jogo da Champions League

Jogos de futebol hoje, terça, 22; onde assistir ao vivo e horário

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Villarreal x Juventus ao vivo: onde assistir

Space ou HBO Max

Villarreal x Juventus ao vivo: provável escalação



Villarreal:

Ansejo; Foyth, Albiol, Torres e Pedraza; Parejo, Capoue e Lo Celso; Moreno, Danjuma e Chukwueze

Técnico: Unai Emery

Juventus:

Szczesny; Danilo, Sciglio, De Ligt e Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Zakaria e Rabiot; Vlahovic e Álvaro Morata

Desfalques: Dybala, Chiesa, Chiellini, Bernardeschi e Rugani (lesioandos)

Técnico: Massimiliano Allegri

Quando será Villarreal x Juventus

Hoje, 22 de fevereiro (22/02), às 17 horas (horário de Brasília)

Onde será Villarreal x Juventus

El Madrigal, em Vila-real, na Espanha

Tags