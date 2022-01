Neymar inicia transição e deve ficar à disposição em breve no PSG

O atacante brasileiro sofreu uma uma lesão no tornozelo esquerdo em partida diante do St. Étienne, pelo Campeonato Francês

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain anunciou que Neymar iniciou o processo de transição física e voltou a realizar atividades em campo. O brasileiro não disputa uma partida desde o dia 28 de novembro.

"Hoje, Neymar começou a correr novamente e vai iniciar a fase de recondicionamento no campo", comunicou o clube francês.

Neymar sofreu uma uma lesão no tornozelo esquerdo em partida diante do St. Étienne, pelo Campeonato Francês. Vale lembrar que, no dia 15 de fevereiro, o PSG enfrenta o Real Madrid pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Os parisienses também atualizaram as situações de Donnarumma e Wijnaldum. O italiano segue trabalhando na academia em recuperação de um problema na panturrilha, enquanto o holandês voltou a treinar em campo e deve retornar na próxima semana.

O PSG volta a campo na próxima segunda-feira, diante do Nice, pelas oitavas de final da Copa da França. A partida será às 17h15 (de Brasília).





