Egito derrota Costa do Marfim nos pênaltis e avança na Copa Africana de Nações

Nesta quarta-feira, 26, o Egito venceu a Costa do Marfim nos pênaltis e se classificou para as quartas de final da Copa Africana de Nações. Em um jogo muito equilibrado, ambas as equipes tiveram boas oportunidades de marcar no tempo normal e na prorrogação, porém nenhuma foi efetiva e o placar não saiu do 0 a 0. Nos pênaltis, o Egito venceu por 5 a 4, após o zagueiro Eric Bailly desperdiçar a terceira cobrança dos marfinenses.

Os egípcios enfrentarão o Marrocos no próximo domingo, às 13h (de Brasília) em busca da vaga para as semifinais do torneio.

O equilíbrio prevaleceu na primeira etapa do duelo. Se a Costa do Marfim ficava mais com a posse e tinha mais volume, o Egito apostava na velocidade para chegar ao gol. Dessa maneira, aos 17 minutos, Omar Marmoush bateu de longe e acertou o travessão do goleiro marfinense. O astro Mohamed Salah também quase marcou na sequência, mas Badra Sangare fez ótima defesa. A Costa do Marfim respondeu aos 39 e aos 45, com Ibrahim Sangare e Haller. Porém, nas duas ocasiões, o goleiro egípcio defendeu.

No segundo tempo, as equipes foram mais cautelosas. Com cruzamentos pouco efetivos e um certo nervosismo devido a importância do jogo, ambas as seleções não criaram chances claras de gol. Dessa maneira, o jogo se encaminhou para a prorrogação.

Já no tempo extra, as equipes tiveram boas oportunidades para abrir o placar. Aos 8, Zizo bateu de longe para ótima defesa de Badra Sangare. A resposta da Costa do Marfim veio aos 14, quando Ibrahim Sangare finalizou no ângulo direito, obrigando o goleiro egípcio a realizar um milagre.

Porém, sem o tão aguardado gol, as equipes decidiram a vaga para as quartas de final da Copa Africana de Nações nos pênaltis.

Nas penalidades, o Egito não desperdiçou nenhuma cobrança e viu o seu goleiro defender a terceira cobrança dos marfinenses batida por Eric Bailly. Dessa forma, os egípcios avançaram no torneio para enfrentar o Marrocos.

