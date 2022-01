Athletic Bilbao vence Atlético de Madrid de virada e vai à final da Supercopa

Com gols de Yeray e Nico Williams, o time basco se classifica para a final do torneio e enfrentará o Real Madrid, que eliminou o Barcelona nessa quarta-feira, 12

O Athletic Bilbao derrotou o Atlético de Madrid de virada, por 2 a 1, em jogo válido pela semifinal da Supercopa da Espanha, disputado no estádio King Fahd, na capital da Arábia Saudita, em Riade. Com o resultado, o time basco se classifica para a final do torneio e enfrentará o Real Madrid, que eliminou o Barcelona nessa quarta-feira, 12.

Logo aos 10 segundos de jogo, o francês Thomas Lemar lançou o português João Félix, que recebeu dentro da área e abriu o placar a favor do Atleti, mas o gol foi anulado por impedimento.

O Atlético de Madrid seguia melhor na partida, criando as melhores oportunidades, mas sem levar muito perigo. A partir de um ajuste no posicionamento do volante Dani García, que passou a atuar mais recuado, o Athletic Bilbao começou a ter mais controle sobre o meio-campo e levar perigo ao gol de Oblak.

Sobre o assunto Real Madrid vence Barcelona na prorrogação e vai à final da Supercopa da Espanha

Cristiano Ronaldo quer seguir jogando depois dos 40 anos

A partida seguia muito equilibrada, mas ambas as equipes tinham dificuldades em agredir o adversário em um jogo muito travado na zona central do campo.

O time basco iniciou melhor a segunda etapa, sendo mais ofensivo e brecando as tentativas de ataque do Atlético de Madrid. No entanto, quem abriu o marcador foi a equipe de Diego Simeone, aos 16 minutos. O jovem João Félix cabeceou na trave, após cobrança de escanteio, a bola bateu nas costas do goleiro Unai Simón e entrou para o gol.

Com a eliminação parcial, o Athletic se mandou para o ataque e, três minutos depois, obrigou Oblak a fazer uma grande defesa, porém, o empate não demoraria a chegar. Aos 32, o zagueiro Yeray aproveitou a bela cobrança de escanteio de Muniain e cabeceou para o fundo das redes.

Menos de cinco minutos depois, Nico Williams, de apenas 19 anos, aproveitou o rebote dado pela defesa adversária e bateu no canto esquerdo, virando a partida para o Athletic Bilbao.

Nem mesmo as entradas do uruguaio Luis Suárez e do brasileiro Matheus Cunha foram suficientes para o Atlético chegar ao empate. Ainda nos acréscimos, o time teve o zagueiro José Giménez expulso após uma entrada dura.

