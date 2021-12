Barcelona informa que Daniel Alves testou positivo para Covid-19

Além do lateral-direito brasileiro, zagueiro Clément Lenglet está infectado pelo novo coronavírus e desfalcará o clube catalão durante o período de isolamento

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira, 27, que o lateral-direito Daniel Alves testou positivo para a Covid-19. Além dele, o zagueiro Clément Lenglet também foi infectado pelo novo coronavírus.

"Dani Alves e Clément Lenglet testaram positivo para a covid-19 e não voltarão amanhã aos treinos com o restante do elenco. Os atletas estão bem e isolados nas suas respectivas residências. O Barça já comunicou as autoridades competentes", informou o clube.

Daniel Alves ainda não fez sua reestreia com a camisa do Barcelona, pois só poderá entrar em campo após a abertura da janela de transferências de janeiro. Ele assinou contrato com o time catalão até o final desta temporada.

Lenglet, por sua vez, vinha jogando na equipe de Xavi Hernández e será desfalque nas próximas partidas. Na atual campanha, o zagueiro disputou 13 partidas e deu uma assistência.

O próximo compromisso do Barça será contra o Mallorca neste domingo, às 17 horas (de Brasília), fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

