Dois jogos da Premier League são adiados por Covid-19

A Premier League comunicou na manhã desta quinta-feira,23, o adiamento de mais duas partidas por conta do surto de covid-19. O Wolverhampton, que enfrentaria o Watford neste domingo, teve seu jogo adiado, assim como o Liverpool, que não entrará em campo contra o Leeds United.

Os ingleses haviam anunciado que o Boxing Day, feriado celebrado no dia 26 de dezembro, dia seguinte ao Natal, no qual ocorre uma rodada de todas as principais divisões de futebol do país, não seria cancelado. Entretanto, atendendo aos pedidos do Leeds e do Watford, que segue com um número insuficiente de jogadores para disputar a partida, o Conselho da Premier League decidiu adiar os confrontos.

Em comunicado, a Liga informou que entende a situação delicada vivida pelos clubes, mas seguirá com o calendário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Embora reconheça que vários clubes estão enfrentando surtos de covid-19, é intenção coletiva dos clubes e da Liga continuar com o calendário atual de jogos, sempre que possível", disse a nota.

O Campeonato Inglês tem 18 partidas previstas até o término de 2021. A 19ª rodada terá nove jogos no tradicional Boxing Day, em 26 de dezembro, e outro no dia 27. A 20ª rodada, por sua vez, conta com duelos marcados para os dias 28, 29 e 30.

Tags