Avanço da Ômicron sobre Premier League acende alerta nas principais ligas do futebol europeu

Nova variante da Covid-19 já provocou o adiamento de jogos dos Campeonatos Inglês, Italiano e Português; Alemanha proíbe público nos estádios do país e Liga Espanhola lança novo protocolo com medidas de seguranças mais rigorosas

O avanço da variante Ômicron e o temor por uma nova escalada de hospitalizações e mortes provocadas pela Covid-19 já produz impactos nas principais ligas de futebol europeias e competições esportivas nos Estados Unidos e Canadá, regiões onde a nova cepa do coronavírus foi identificada há mais tempo.

Principal Liga de clubes do futebol europeu, a Premier League vive a situação mais delicada do continente até o momento. Com surto de contaminações nas delegações de pelo menos oito times, entre eles, gigantes como Manchester United e Liverpool, 12 partidas do Campeonato Inglês já foram adiadas e medidas mais restritivas voltaram a ser adotadas nos protocolos de segurança para os jogos. Além da Inglaterra, Itália e Portugal tiveram ao menos um jogo dos campeonatos nacionais adiados.

Primeiro clube a sofrer com parte da delegação de atletas infectados com a nova variante na Inglaterra, o Tottenham foi a equipe mais afetada até o momento. Além dos dois jogos adiados no Campeonato Inglês, o time londrino não teve condições de entrar em campo para enfrentar o Rennes-FRA, pela última rodada da fase de grupos da Liga Conferência, perdeu o confronto por W.0 (3 a 0). Na última segunda-feira, 20, a Uefa confirmou a eliminação dos Spurs da competição.

Mesmo com a disseminação da Ômicron em alguns países do continente, as ligas europeias resistem em interromper as competições e optam por medidas paliativas. A Alemanha, outro país bastante afetado pela nova variante, decidiu proibir a presença de público nos estádios na retomada dos jogos do Campeonato Alemão em 2022, previsto para recomeçarem no dia 7 de janeiro. Já a Liga espanhola lançou um novo protocolo de segurança para partidas, com medidas de combate à Covid-19 mais rigorosas.

Ômicron também atinge competições esportivas nos Estados Unidos e Canadá

Nos Estados Unidos e Canadá, o avanço da Ômicron também atinge outras modalidades esportivas. Com dezenas de atletas infectados com a nova variante, a NBA — principal liga de basquete norte-americana — já teve nove partidas adiadas e vive momento de incerteza.

Já a NFL, liga de futebol americano, chegou a registrar 37 casos positivos entre os seus atletas em apenas um dia e já teve pelo menos quatro jogos adiados. Houve ainda equipes que não tiveram mudança nas datas das partidas, mas precisaram jogar desfalcados.

Situação semelhante ocorre na NHL — competição de hóquei no gelo disputada entre os times dos Estados Unidos e Canadá — que também teve partidas adiadas. Em comunicado divulgado no último domingo, 19, a Liga anunciou a suspensão de todos os jogos em que houvesse necessidade do cruzamento da fronteira entre os dois países pelas equipes. Com a decisão, mais de 30 partidas já foram adiadas. Em outro trecho da nota, a entidade informou que avalia não liberar a participação de seus atletas nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, na China, previstos para fevereiro de 2022.

