Croácia vence Rússia com gol contra no fim e se classifica para a Copa do Mundo

Jogando fora de casa, a Rússia perdeu para a Croácia por 1 a 0, neste domingo, em partida válida pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Kudryashov marcou contra, aos 35 do segundo tempo, e definiu o triunfo dos donos da casa.

Com o resultado, os croatas ficaram com a primeira colocação do grupo H, ultrapassando os russos, e se garantiram no Mundial do próximo ano. A Rússia, em segundo lugar, participará da repescagem.

No mesmo grupo, a Eslováquia encerrou as Eliminatórias na terceira colocação, com oito pontos a menos que os russos. A Eslovênia ficou com a quarta posição, seguida por Chipre e Malta.

Confira outros resultados das Eliminatórias Europeias deste domingo:

Eslovênia 2 x 1 Chipre

Malta 0 x 6 Eslováquia

