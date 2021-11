PSG sofre gol no fim e empata por 2 a 2 com o Leipzig pela Champions League

A tarde desta quarta-feira foi de rodada pela Liga dos Campeões. Na Alemanha, o Paris Saint Germain de Neymar visitou o Red Bull Leipzig e, com gol alemão de pênalti no fim, empatou em 2 a 2. O jogo contou com atuação apagada de Neymar, que viu seu companheiro Georginio Wijnaldum brilhar e marcar os dois gols da equipe francesa.

O primeiro gol da partida veio para a equipe da casa, logo as 7 minutos do primeiro tempo. Di María errou passe e André Silva aproveitou. Em seguida, o português cruzou para Nkunku cabecear para o fundo das redes do PSG.

Logo depois do gol, aos 9, o Leipzig ainda teve chance de ampliar. André Silva foi derrubado por seu compatriota Danilo Pereira na grande área e o juiz apontou para a cal. Porém, na cobrança, melhor para o goleiro Donnarumma, que acertou o canto escolhido pelo mesmo André Silva na batida.

A jogada do gol de empate parisiense passou pelos pés de Neymar. Aos 20, o craque brasileiro recebeu de Di María e deu ótimo passe para Mbappé, aberto pela esquerda dentro da área. O francês rolou para Wijnaldum, que, com o gol vazio, só empurrou.

No fim da primeira etapa, aos 39, o PSG viraria o jogo, mais uma vez com o holandês Wijnaldum. Di María cobrou escanteio e Marquinhos ajeitou de cabeça para o meio-campista, que, também em cabeceio, mandou para o gol.

Quando tudo já parecia definido, aos 47 da segunda etapa, Kimpembe fez fala em cima de Nkunku na grande área e o juiz marcou mais um pênalti. Na cobrança, Donnarumma acertou o canto mais uma vez, mas, agora, não o suficiente para impedir o gol de Szoboszlai.

Com o resultado, o PSG é agora vice-líder do grupo A da Champions, com 9 pontos. Na mesma chave, o Leipzig é lanterna, com apenas um ponto na competição.

Pela próxima rodada da Liga dos Campeões, Neymar e companhia visitam o Manchester City, novo líder da chave, na Inglaterra, no dia 24. No mesmo dia, o Leipzig encara o Club Brugge, na Bélgica.

