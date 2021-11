Com dois gols de Cristiano Ronaldo, Manchester United arranca empate contra a Atalanta

Cristiano Ronaldo marcou dois gols e ajudou o Manchester United a sair do Estádio Atleti Azzurri d'Italia com o empate por 2 a 2 contra a Atalanta nesta terça-feira. As equipes fizeram duelo direto pela classificação na Liga dos Campeões e o time inglês fica em vantagem de pontos.

O resultado positivo leva o Manchester United aos sete pontos, na liderança do grupo F. A Atalanta soma cinco pontos e está em terceiro lugar.

A Atalanta ficou mais com a bola no primeiro tempo e não demorou para abrir o placar com Josip Ilicic. Aos onze minutos, ele recebeu passe de Zapata e deixou a equipe italiana em vantagem. O Manchester United seguiu buscando jogo e conseguiu chutar mais ao gol do adversário. Em tabela portuguesa, Bruno Fernandes encontrou Cristiano Ronaldo aos 45 minutos e a partida foi empatada para o intervalo.

Zapata já havia contribuído com a assistência do primeiro gol, mas o atacante colombiano tratou de fazer o seu aos dez minutos do segundo tempo e colocou novamente a Atalanta em vantagem. O jogo parecia decidido aos 45 minutos, mas Cristiano Ronaldo brilhou de novo e chutou com habilidade na grande área do adversário para empatar novamente a partida.

As duas equipes voltam a campo pela 5ª rodada da Liga dos Campeões no dia 23 de novembro (terça-feira). Às 14h45 (de Brasília), o Manchester United visita o Villareal no El Madrigal. A Atalanta viaja ao Stade de Suisse para encarar o Young Boys às 17 horas.

