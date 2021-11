Com gols de Benzema, Real Madrid vence o Shakhtar e assume liderança na Champions

Com a vitória, os Merengues assumiram a liderança do grupo D com nove pontos. Os ucranianos balançaram as redes com o brasileiro Fernando.

O Real Madrid venceu o Shakhtar Donetsk por 2 a 1, com dois gols marcados por Benzema, nesta quarta-feira, 3, no Santiago Bernabéu, pela quarta rodada da Champions League. Com a vitória, os Merengues assumiram a liderança do grupo D com nove pontos. Os ucranianos balançaram as redes com o brasileiro Fernando.

Os espanhóis torcem agora por tropeço do Sheriff diante da Inter de Milão, que se enfrentam às 17 horas. Caso o clube da Moldávia supere os italianos reassume a liderança da chave D.

Com a derrota, o Shakhtar segue na lanterna e não tem mais condições de classificação. O Sheriff possui seis pontos, na vice-liderança, enquanto a Inter é a terceira colocada com quatro pontos.

Os merengues voltam a campo pelo torneio continental em 24 de novembro, às 17h00 (de Brasília), quando enfrentam o Sheriff Tiraspol na Moldávia. O Shakhtar, por sua vez, encara a Internazionale em Milão, às 14h45.

O jogo

Os mandantes, sob o comando de Carlo Ancelotti, inauguraram o marcador aos 14 minutos, com Benzema. Vinícius Júnior se antecipou, recuperou a bola na área dos visitantes e tocou para o atacante francês, que apenas completou para o gol – o milésimo do Real na história da Liga dos Campeões.

Apesar da vantagem espanhola, a partida permaneceu equilibrada no primeiro tempo e contou com chances criadas pelas duas equipes. Já aos 39, o Shakhtar empatou com o brasileiro Fernando. O atacante revelado pelo Palmeiras recebeu bola ajeitada de Alan Patrick, de peito, e chutou forte, no alto, para marcar um golaço.

Já aos 16 da etapa complementar, replay do gol do primeiro tempo. Vinícius Júnior, após boa tabela com Casemiro, tocou para Benzema, que marcou o segundo e último do Real na partida.

Com Gazeta Esportiva

