Metz x PSG ao vivo: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês

Com o desfalque de Messi, o PSG joga fora de casa contra o Metz hoje, quarta, 22 de setembro (22/09), em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Francês. O jogo está marcado para começar às 16 horas (horário de Brasília), no Estádio Saint-Symphorien, em Metz, na França.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal ESPN Brasil e na plataforma de streaming Star+, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Metz x PSG ao vivo: onde assistir

ESPN Brasil: para clientes das operadoras de TV a cabo compatíveis

Star+: plataforma de streaming para assinantes

Metz x PSG ao vivo: provável escalação



Metz:

Oukidja; Kouyate, Bronn e Udol; Centonze, Maiga, Sarr e Yade; Gueye, Boulaya e Niane.

PSG:

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Diallo; Paredes, Ander Herrera e Wijnaldum; Di María, Neymar e Mbappé.

Quando será Metz x PSG:

Hoje, 22 de setembro (22/09), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Metz x PSG:

Estádio Saint-Symphorien, em Metz, na França

