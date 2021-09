PSG x Lyon ao vivo: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês

Com Neymar, Messi e Mbappé, o PSG enfrenta hoje, 19, o Lyon pelo Campeonato Francês; confira onde assistir ao vivo ao jogo, horário, provável escalação e últimas notícias

Com Neymar, Messi e Mbappé, o PSG enfrenta o Lyon hoje, domingo, 19 de setembro (19/09), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Francês. O jogo está marcado para começar às 15 horas e 45 minutos (horário de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes.

O confronto terá transmissão ao vivo nos canais ESPN e Fox Sports e na plataforma de streaming Star+, todos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

PSG x Lyon ao vivo: onde assistir

ESPN e Fox Sports: canais fechados

Star+: plataforma de streaming

PSG x Lyon ao vivo: provável escalação



PSG:

Navas; Hakimi, Kimpembe, Marquinhos e Diallo; Paredes, Wijanldum e Herrera; Messi, Neymar e Mbappé.

Lyon:

Anthony Lopes; Gusto, Denayer, Boateng e Emerson Palmeiri; Caqueret, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Aouar e Toko Ekambi; Slimani.

Quando será PSG x Lyon

Hoje, 19 de setembro (19/09), às 15 horas e 45 minutos (horário de Brasília)

Onde será PSG x Lyon

Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, França.



