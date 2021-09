PSG empata com o Brugge pela Champions League com atuações apagadas de Messi e Neymar

Ander Herrera marcou o gol para a equipe francesa, enquanto Vananken empatou para os belgas. Com o resultado, os dois times somam um ponto na Chave A do torneio

O grande trio ofensivo do PSG, formado por Messi, Mbappé e Neymar, finalmente fez sua primeira partida pela equipe francesa. Porém, o resultado foi bem abaixo do esperado. Em duelo contra o Club Brugge, pela estreia da Liga dos Campeões, Mbappé conseguiu boa assistência, mas saiu machucado. Já Messi e Neymar tiveram atuação sem brilhos no confronto, que terminou empatado em 1 a 1 na Bélgica.

O PSG começou mais impositivo, como era de se esperar. Logo aos 15 minutos de jogo, Mbappé dominou na ponta esquerda e chamou seu marcador para dançar. Com o drible bem sucedido, o francês mandou rasteiro para o meio da área, onde estava Ander Herrera, livre para marcar.

Indo contra as expectativas, o modesto Brugge conseguiu equilibrar e levar perigo ao gol de Keylor Navas, que não teve o que fazer aos 26, quando Sobol recebeu bom passe pela esquerda e mandou para a área. Vananken finalizou e ainda contou com desvio de Kimpembe para balançar as redes.

Logo no início da segunda etapa, os parisienses perderam peça fundamental. Com dores no pé direito, Mbappé teve que ser substituído por Icardi.

O jogo ficou no empate. Agora, o PSG e Brugge somam, ambos, apenas 1 ponto na chave A da Champions.

