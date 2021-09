Em jogo de viradas, Liverpool vence o Milan pela Champions League

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na tarde desta quarta-feira, Liverpool e Milan voltaram a se enfrentar, em um clássico dos anos 2000. As duas equipes, que já decidiram duas finais de Liga dos Campões (2005 e 2007), fizeram grande jogo, terminado em 3 a 2 para os ingleses, que mesmo com o resultado apertado, dominaram a maior parte do confronto.

O primeiro tempo foi quase que por inteiro absolutamente dominado pelo Liverpool, que pouco demorou para balançar as redes. Aos 8 minutos. Trent Alexander Arnold tabelou com Salah na direita e foi carregando. Ninguém apertou a marcação e o lateral só parou quando finalizou para marcar.

Pouco depois, os mandantes ainda teriam grande chance para ampliar. Bennacer tocou com a mão dentro da grande área para o juiz anotar o pênalti. Na cobrança, Salah teve seu chute defendido pelo goleiro Maignan.

Mesmo com o pênalti desperdiçado, o Liverpool continuava sufocando seu adversário, que, em sua primeira finalização na partida, aos 41, empatou com Rebic. O atacante recebeu linda bola de Rafael Leão após bela jogada coletiva no meio de campo e tocou na saída de Alisson.

A improvável virada veio pouquíssimo depois. Em duro golpe para os Reds, Rafael Leão mais uma vez acionou Rebic, desta vez aberto pela direita. O croata mandou rasteiro para a área e Theo Hernández finalizou para Robertson tirar em cima da linha. No rebote, Brahim Díaz não perdoou.

Porém, a vantagem pouco durou. Aos 4 da segunda etapa, Origi achou lindo passe por cima para Salah, que só teve o trabalho de tirar do goleiro e deixar tudo igual novamente. Aos 23, Henderson decretou a vitória do Liverpool pegando bonito de fora da área.

Com o resultado, os Reds começam a Champions com o pé direito e somam 3 pontos, na liderança isolada do grupo B. Milan é o último colocado, com zero pontos.

