Com Rodrygo decisivo, Real Madrid vence a Inter de Milão pela Champions League

O brasileiro marcou o gol da vitória do clube espanhol diante dos italianos na estreia da Liga dos Campeões, no estádio Giusuppe Maezza, em Milão (ITA)

Após aguentar muita pressão no primeiro tempo, o Real Madrid igualou o jogo contra a Internazionale na etapa final e contou com o brilho individual do brasileiro Rodrygo para sair do Giuseppe Meazza com a vitória por 1 a 0 na primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O primeiro tempo foi marcado por pressão dos italianos em busca do primeiro gol. A Inter de Milão chutou treze vezes ao gol de Courtois e exigiu atenção do goleiro belga. Os atacantes Lautaro Martínez e Dzeko foram os mais acionados. O Real Madrid se viu sufocado e pouco chegou ao gol adversário.

Carlo Ancelotti conseguiu arrumar o esquema tático do Real Madrid no intervalo e a equipe espanhola voltou mais dominante no segundo tempo, causando problemas para a defesa da Inter com Benzema e Vinicius Júnior. Inzaghi buscou responder com substituições no time italiano, mas ninguém parecia conseguir abrir o placar no Giuseppe Meazza. Foi aí que Rodrygo, que havia entrado aos 19 minutos, brilhou e marcou o gol da vitória do Real aos 43 minutos, com assistência de Camavinga.

As duas equipes voltam a campo pela 2ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões na última terça-feira do mês, 28. Primeiro, a Internazionale visita o Shakhtar Donetsk no Estádio Olímpico de Kiev às 13h45 (de Brasília). Depois é a vez do Real Madrid retornar ao Santiago Bernabéu e receber o Sheriff Tiraspol.

