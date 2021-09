Barcelona x Bayern de Munique ao vivo: onde assistir à Champions League

A Uefa realizou nesta quinta-feira, 26, o sorteio para a fase de grupos da Champions League 2021/2022. O destaque ficou para o reencontro entre Paris Saint-Germain e Manchester City, que se enfrentaram nas semifinais da última edição. Ambos se enfrentam no grupo A, com RB Leipzig e Club Brugge. A primeira rodada da competição tem início nos dias 14 e 15 de setembro.

Outro grupo forte formado foi o E, que conta com Bayern de Munique, Barcelona, Benfica e Dinamo de Kyev. Essa será a primeira vez que Barça e Bayern se reencontrarão desde a goleada por 8 a 2 dos bávaros na Champions de 2019/2020.

O atual campeão Chelsea terá a companhia da Juventus no grupo H, junto com Zenit e Malmo. Real Madrid, Internazionale e Shakhtar voltam a se encontra na fase de grupos, representando o grupo D, ao lado do estreante Sheriff Tiraspor.

Liverpool, que venceu a edição da Champions de 18/19, está no grupo B, com Atlético de Madrid, Porto e Milan.

Confira as chaves do sorteio:

All set for the 2021/22 season!



Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/gpOCzlRtOd