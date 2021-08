Juventus x Empoli ao vivo: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

+ Messi no PSG: confira aqui o que se sabe sobre a ida de Lionel ao time de Neymar

Com o anúncio hoje, quinta-feira, 5, da saída definitiva do argentino Lionel Messi do Barcelona após mais de 20 anos defendendo o clube, o destino do craque foi a principal dúvida que restou para os torcedores e amantes do futebol.

O clube justificou que, apesar das duas partes terem chegado a um acordo para a renovação de contrato, normas econômicas e estruturais da La Liga, o Campeonato Espanhol, impedem a formalização do novo vínculo.

Prováveis times que Messi pode ir jogar

Paris Saint-Germain - PSG (FRA)

O PSG é um dos poucos clubes no mundo que pode pagar o salário do jogador. O clube francês montou nos últimos anos um elenco com grandes nomes para conquistar a Champions League. Além disso, a possibilidade de voltar a jogar com Neymar pode ser positivo para Messi.

Manchester City (ING)

Talvez o único clube, além do PSG, que tem condições financeiras de contratar o craque. O time joga na liga considerada a mais forte do mundo e Messi também pode gostar da ideia de trabalhar com Pep Guardiola novamente.

Newell's Old Boys (ARG)

O Newell's Old Boys foi o clube que abriu as portas para Messi no futebol. Ele começou nas categorias de base do time argentino, até ser notado por um olheiro do Barcelona. Com Messi conseguindo, finalmente, o seu objetivo de conquistar uma taça pela seleção da Argentina, muitos especulam que ele pode desejar encerrar a carreira no seu país de origem.

Juventus (ITA)

Uma das principais especulações dos fãs de Messi é a Juventus. Não pelo forte esquadrão ou por questões financeiras, mas por ser a equipe que Cristiano Ronaldo joga. Se a dupla CR7 e M10 fosse formada algum dia, seria um grande sonho realizado para os amantes de futebol, afinal, os dois são os grandes ídolos do futebol mundial.

Comunicado da saída de Messi

“Apesar de ter chegado a um acordo entre o FC Barcelona e Leo Messi, com a clara intenção de ambas as partes de assinarem um novo contrato, este não pode ser formalizado devido a obstáculos econômicos e estruturais (regulamento espanhol LaLiga).

Diante desta situação, Lionel Messi não continuará vinculado ao FC Barcelona. Ambas as partes lamentam profundamente que os desejos do jogador e do clube não possam ser finalmente atendidos.

O Barça agradece de todo o coração ao jogador pela sua contribuição para a valorização da instituição e deseja-lhe o melhor na sua vida pessoal e profissional.”

