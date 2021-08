Matheus Cunha no Atlético de Madrid? Saiba quanto pode render para Coritiba

O atacante Matheus Cunha foi decisivo para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio e está com transferência encaminhada para o Atlético de Madrid no valor de R$ 190 milhões. Saiba quanto o Coritiba pode receber dessa quantia

O atacante brasileiro Matheus Cunha, que conquistou ouro pela seleção olímpica nos Jogos de Tóquio, está cada dia mais próximo de se tornar jogador do Atlético de Madrid. Por conta das negociações em andamento, o atleta não foi relacionado pelo Hertha Berlin para o duelo diante do Wolfsburg, no último final de semana.

De acordo com a "Sky Sports", da Alemanha, existe um acordo entre as equipes pela transferência do jogador por cerca de 30 milhões de euros (R$ 190 milhões) e bônus, apesar de ainda não ter nenhum contrato assinado. Vale destacar que o Coritiba, clube que o atacante iniciou sua trajetória, pode receber R$ 3,7 milhões caso a transferência se concretize.

Sobre o assunto Principal atacante do Milan, Ibrahimovic não jogará até setembro

Fiorentina mostra interesse e diretor do clube observa ao vivo Arthur Cabral, ex-Ceará

Ceará pode receber mais de meio milhão em transferência de Thiago Galhardo; entenda

Aos 22 anos, Matheus Cunha foi um dos principais nomes da seleção olímpica nas Olimpíadas de Tóquio. O atacante marcou três gols em cinco partidas, sendo um deles na final que aproximou o Brasil do ouro.

O atleta paraibano começou nas categorias de base do Coritiba e saiu cedo do Brasil para atuar pelo Sion, da Suíça. Em seguida, defendeu o RB Leipzig, antes de chegar ao Hertha.

Além disso, ele está convocado para as próximas partidas do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Chile, Argentina e Peru.

Tags