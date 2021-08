Principal atacante do Milan, Ibrahimovic não jogará até setembro

Zlatan Ibrahimovic, que passou por uma cirurgia no joelho esquerdo em junho, não retornará aos gramados com a camisa do Milan até meados de setembro, após a pausa para as datas Fifa, disse o técnico do time "rossonero" Stefano Pioli neste domingo.

"Fisicamente está melhor. Ainda não voltou à equipe. A próxima semana vai ser muito importante, pois ele vai trabalhar com a bola", explicou Pioli na vésperas da estreia do Milan nesta Serie A, segunda-feira à noite, fora de casa contra a Sampdoria.

"Se tudo correr conforme o esperado, ele poderá voltar ao grupo durante a pausa para os jogos das seleções" (30 de agosto a 8 de setembro), acrescentou o treinador em entrevista coletiva.

'Ibra', que fará 40 anos em outubro, machucou o joelho no dia 9 de maio contra a Juventus. Ele perdeu os últimos três jogos do campeonato e teve que desistir de participar da Eurocopa com a Suécia. Após algumas semanas de tratamento, o astro teve que passar por uma artroscopia em meados de junho.

"Seu papel será sempre o de líder mental e técnico, um ponto de referência muito importante", disse Pioli que, até o retorno do sueco, terá o francês Olivier Giroud, contratado neste verão europeu, para liderar o ataque milanês.

