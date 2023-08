Copa do Mundo de Basquete: quando será, onde assistir aos jogos e mais

Copa do Mundo de Basquete 2023: saiba tudo sobre a estreia do Brasil e o Mundial Crédito: Divulgação/CBB

A Copa do Mundo de Basquete 2023 começa nesta sexta-feira, 25, e será realizada em três países. O Brasil estreia na competição no sábado, dia 26, e busca, além do título, uma vaga para as próximas olimpíadas. A seleção brasileira está no grupo G, com Espanha, Costa do Marfim e Irã. A Copa do Mundo servirá como classificação também para as Olimpíadas de 2024. Os dois melhores times das Américas, os dois melhores da Europa e os melhores da África, Ásia e Oceania terão uma vaga nas Olimpíadas de Paris, em 2024. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Brasil disputa uma das vagas das América com Canadá, Estados Unidos, México, República Dominicana, Porto Rico e Venezuela.

Nos amistosos de preparação, a Seleção conquistou três vitórias, contra Sudão do Sul, Austrália e Venezuela, e duas derrotas, contra a Sérvia e a Itália. O Brasil desembarca em Jacarta no dia 23 de agosto, segundo a Confederação Brasileira de Basquete. Copa do Mundo de Basquete: quando começa e quando acaba? A Copa do Mundo de Basquete 2023 começa nesta sexta-feira, dia 25 de agosto e vai até o dia 10 de setembro. Onde vai acontecer a Copa do Mundo de basquete? A Copa do Mundo de Basquete será realizada em três países-sede. São eles: Japão, Indonésia e Filipinas. Os jogos da fase de grupos estão divididos entre as três nações. Copa do Mundo de Basquete: os jogos do Brasil O Brasil estreia contra o Irã, no próximo sábado, 26/8, às 6h45 (horário de Brasília). A Seleção disputará as duas primeiras colocações do grupo que irá para a próxima fase. Confira os jogos do Brasil na Copa do Mundo de Basquete:

26/08, às 6h45 - Brasil x Irã



28/08, às 10h30 - Brasil x Espanha



30/08, às 6h45 - Brasil x Costa do Marfim Copa do Mundo de Basquete: os jogadores convocados do Brasil

Foi divulgado na última segunda-feira, 21, os convocados para a competição mundial. O técnico Gustavo de Conti mesclou talento e experiência nos escolhidos.

Os armadores são: Marcelo Huertas (Tenerife-ESP), Yago Mateus (Estrela Vermelha-SRB) e Raul Neto (Fenerbahçe-TUR) Os que vão atuar como alas/armadores são George de Paula (ULM-ALE) e Vitor Benite (Palencia-ESP). Já os alas são Guilherme Santos (Golden State Warriors-EUA) e Leonardo Meindl (Tokyo-JPN). Os alas/pivôs são Lucas Dias (SESI Franca), Bruno Caboclo (Venezia-ITA) e Tim Soares (Nagoya-JPN).