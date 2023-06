Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

A seleção masculina fechou a sua participação na Copa do Mundo de Basquete 3x3, neste domingo (4) em Viena (Áustria), com a conquista da quarta posição. Esta foi a melhor campanha do Brasil em uma edição da competição. O título ficou com a Sérvia, que bateu os Estados Unidos na decisão, e a Letônia, atual campeã olímpica, completou o pódio.