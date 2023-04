Mundial de basquete masculino de 2027 será disputado no Catar

Depois de receber a Copa do Mundo de futebol masculino no final de 2022, o Catar foi escolhido como sede do Mundial de basquete masculino em 2017, anunciou nesta sexta-feira a Federação Internacional de Basquete (FIBA).

"Todos as partidas do torneio serão disputadas na cidade de Doha", afirma a FIBA em um comunicado, que também destaca que todos os locais que serão utilizados no evento já estão construídos".

A Copa do Mundo de basquete é disputada a cada quatro anos. A edição de 2023 acontecerá nas Filipinas de 25 de agosto a 10 de setembro, com exceção de uma parte da fase de grupos que acontecerá no Japão e na Indonésia.

A FIBA também anunciou que o Mundial de basquete feminino de 2026 acontecerá na Alemanha, com todas as partidas em Berlim.

O Catar dá mais um passo no mundo esportivo, depois de receber a Copa do Mundo de futebol de 2022, assim como os Mundiais de atletismo (2019) e de handebol (2015).

