Comitê Olímpico dos EUA proíbe mulheres trans em competições femininas

As mulheres transgêneros estão proibidas de participar de competições femininas nos Estados Unidos. Na última segunda-feira (21), de forma discreta, o Comitê Olímpico e Paralímpico dos EUA - USOPC, na sigla em inglês - atualizou, em publicação no site, a “Política de Segurança do Atleta” (PSA) . Inicialmente, o texto com 27 páginas, datado em 18 de junho, não cita a palavra “transgênero”. No entanto, junto ao texto da “Política de Segurança do Atleta” publicado no site na segunda (21), foi incluído um trecho em que a entidade afirma ter acatado a ordem executiva do presidente Donald Trump, assinada em fevereiro. A próxima edição da Olimpíada será na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia, no oeste dos EUA.