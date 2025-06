Trump promete multar Califórnia por deixar que adolescente trans participe de competição

"Um homem biológico competiu nas Finais femininas do estado da Califórnia, ganhando muito, apesar do fato de terem ser advertidos por mim para não fazerem isso", escreveu Trump na madrugada desta terça-feira (3) em sua rede Truth Social.

O mandatário acrescentou que o governador Gavin Newson "entende perfeitamente" que "multas em grande escala serão impostas".

AB Hernandez, de 16 anos, obteve duas medalhas de ouro e uma de prata e as compartilhou com suas rivais em virtude de novas regras adotadas para pôr fim à polêmica suscitada por sua participação no campeonato de atletismo no sábado na cidade de Clovis, nos arredores de Fresno.

Na prova de salto em altura, a jovem atingiu 1,70 metro em sua primeira tentativa e compartilhou o primeiro lugar com outras duas atletas que conseguiram a mesma marca em sua segunda tentativa.

As três subiram juntas ao pódio conforme as novas regras anunciadas na semana passada pela Federação Interescolar da Califórnia (CIF), que tomou a decisão em resposta às críticas contra sua política de permitir que atletas trans competissem.