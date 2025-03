Esportes O POVO estreia cinco colunas no impresso e no OP+

Afonso Ribeiro, Ana Rute Ramires, Alessandro Oliveira, Domitila Andrade e Horácio Neto são os novos colunistas do Esportes O POVO / Crédito: O POVO

O Esportes O POVO terá cinco novos colunistas, cujos textos estreiam a partir desta sexta-feira, 28. As colunas trarão temas diversos, como bastidores do futebol, análises dos campeonatos europeus de futebol, benefícios da atividade física no cotidiano e críticas da mídia esportiva. Afonso Ribeiro, Alessandro Oliveira, Ana Rute Ramires, Domitila Andrade e Horácio Neto se juntam aos já estabelecidos colunistas André Bloc, Fernando Graziani, Iara Costa, Julia Duarte, Lucas Mota, Mailson Furtado, Marcelo Romano e Sérgio Rêdes nas páginas do impresso e em textos destinados ao digital.

Coordenador de Esportes do O POVO, Afonso Ribeiro será responsável por uma coluna quinzenal nos dias de sexta-feira — em rodízio com Sérgio Rêdes —, estreando dia 28 de março. Os textos abordarão os bastidores do mundo do futebol, tratando das movimentações do mundo da bola e do papel de agentes e empresários no mesmo.

Narrador da rádio O POVO CBN, Alessandro Oliveira abordará a mídia esportiva em uma coluna exclusiva do O POVO+, que sairá às sextas-feiras e estreia também no dia 28 de março. Já Horácio Neto é setorista do Ceará. Em sua coluna, também exclusiva do O POVO+, abordará os jogos e as polêmicas que envolvem o futebol europeu, expandindo o debate sobre o esporte para além das equipes locais. A primeira está marcada para o dia 28 de março. Os editores-chefes do caderno de Esportes, André Bloc e Lucas Mota, ressaltam que a diversidade está entre os valores do jornal. Com a criação das colunas de Domitila Andrade e Ana Rute, a equipe de Esportes passa a ter quatro colunistas mulheres.