Dorival admite planejamento errado contra Argentina: ‘Derrota marcante’

Dorival assumiu o comando da seleção brasileira em janeiro de 2024 / Crédito: LUIS ROBAYO/AFP

O técnico Dorival Júnior se mostrou muito abatido após a derrota do Brasil por 4 a 1 para a Argentina nesta terça-feira, 25. As seleções se enfrentaram no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa. Na visão do treinador, nada do que foi planejado deu certo contra os argentinos e admitiu estar pressionado. “Pressão é sempre grande, eu tenho consciência de tudo o que representa, de tudo o que vinha sendo desenvolvido. É natural que tudo aquilo que programamos para a partida de hoje acabou não acontecendo.”

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Tenho que reconhecer o que foi a partida, o jogo, o desenvolvimento da equipe adversária que com merecimentos fez o resultado. Não tivemos nenhum sentido de reação mesmo após o 2 a 1. Para todos nós é difícil explicar o resultado”, falou Dorival.

Além disso, ele também admitiu ser uma derrota marcante, mas ainda acredita que vai encontrar o caminho certo com a Seleção Brasileira. “É uma derrota marcante. Tenho que reconhecer isso. Sei o tamanho, acredito muito no meu trabalho, no desenvolvimento de tudo isso. É um processo complicado, difícil. Mas não tenho dúvidas de afirmar que encontraremos o caminho. Em todos os anos e vivência no futebol, talvez seja o momento mais delicado. Nunca desisto e sempre consegui caminhos importantes nos clubes que dirigi”, completou. Dorival pede desculpa ao torcedor brasileiro Por fim, o comandante falou que o resultado machuca muito e pediu desculpas ao torcedor pela goleada sofrida.