Dibu Martínez responde provocação e critica falas de Raphinha: "Foi um erro"

Na última segunda-feira, 24, um dia antes do confronto, o atacante do Barcelona concedeu uma entrevista ao ex-atacante Romário, onde citou que daria “porrada neles (argentinos), no campo e fora de campo, se tivesse que ser.”

Após o contundente 4 a 1 aplicado sobre o Brasil, o goleiro da seleção Argentina Emiliano “Dibu” Martínez criticou, em uma entrevista pós-jogo, as falas do atacante de seleção brasileira Raphinha.

“Desde pequenos sabemos que tem que se falar depois das partidas, nunca antes. Ainda mais quando é contra uma seleção do calibre da Argentina. Então para mim foi um erro”, disse Dibu.

Aos 33 minutos da etapa final, quando o placar já estava em 4 a 1 e a seleção brasileira com um semblante anêmico, o goleiro argentino recebeu uma bola recuada e realizou algumas embaixadinhas com o joelho, antes de chutar para frente.

Com a bola rolando, a Argentina dominou todo o confronto. Sob os gritos de “olé”, cantados pelos torcedores locais desde os primeiros minutos do confronto, a atual campeã mundial administrou o duelo e construiu uma tranquila vitória.

“Me recuaram a bola, ela ficou alta e fiz as embaixadinhas com o joelho. Mas não mais que isso. As pessoas gostaram”, disse Dibu, confessando que, em contrapartida, Scaloni não tenha gostado de tal jogada. “Eu sei que ele não gosta disso."

Com a goleada, a Albiceleste, que entrou em campo já matematicamente garantida na Copa do Mundo de 2026, chegou aos 31 pontos, e se isolou, ainda mais, na liderança das Eliminatórias.

Já Canarinho, por outro lado, segue com 21 pontos, agora na modesta quarta colocação, ao lado de Paraguai (5º), que empatou na rodada com a Colômbia, e com o Uruguai (3º), que tem melhor saldo de gol.