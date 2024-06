Morre Amaral, ex-zagueiro da seleção brasileira, aos 69 anos

“Nosso ídolo Amaral nos deixou nesta sexta-feira (31), mas estará para sempre eternizado no coração da família bugrina e dos amantes do futebol, sobretudo os que tiveram a sorte de vê-lo desfilar em campo”, escreveu o clube em publicação no Instagram.

O velório e o sepultamento de Amaral serão realizados neste domingo, 2, no Cemitério São Pedro, na Vila Alpina, em São Paulo, a partir das 10h30min.

Amaral jogou a primeira Copa do Mundo com 23 anos de idade

Amaral iniciou sua carreira no futebol com apenas 15 anos, no Guarani, time de Campinas, cidade onde nasceu. Ele logo se destacou e foi convocado para a Seleção Brasileira em 1976. Foi titular na Copa do Mundo de 1978, com apenas 23 anos.

Foi nesse ano que o jogador ficou conhecido por evitar a eliminação do Brasil naquele Mundial. Ele impediu um gol da Espanha ao cortar a finalização do atacante espanhol com o pé esquerdo. O jogo terminou empatado por 0 a 0.