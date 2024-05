Dorival e comissão técnica da Seleção chegam aos EUA para a Copa América

O coordenador das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, também viajou com a delegação, diferentemente de Ednaldo Rodrigues, o presidente da CBF, que se juntará ao grupo na semana que vem.

Na primeira fase, o Brasil enfrentará a Costa Rica em 24 de junho, o Paraguai no dia 28 e a Colômbia em 2 de julho. Antes do torneio, porém, a Seleção fará amistosos diante de México, em 8 de junho, e Estados Unidos no dia 12.

