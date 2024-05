Tabilo, carrasco de Djokovic em Roma, vence e vai às quartas; Thiago Monteiro é eliminado

"Foi uma loucura, aquela vitória virou manchete no Chile, mas preferi desligar o telefone e me concentrar em mim mesmo, no que estou fazendo", explicou.

As centenas de mensagens que recebeu desde a sua vitória contundente sobre Djokovic não alteraram o jogo do chileno, número 31 do mundo.

Depois de eliminar no domingo o número 1 do mundo Novak Djokovic no torneio de Roma, o chileno Alejandro Tabilo venceu outro 'peso pesado', o russo Karen Khachanov, nesta terça-feira (14), chegando assim às quartas de final, enquanto o brasileiro Thiago Monteiro perdeu para o chinês Zhizhen Zang.

Tabilo, de 26 anos, disputará pela primeira vez as quartas de final de um Masters 1000 e sua trajetória no torneio poderá se estender um pouco mais.

Embora comece a se destacar no saibro, Tabilo não mostra nas quadras o mesmo temperamento vulcânico de seus gloriosos compatriotas Marcelo Ríos, ex-número 1 do mundo, ou Nicolás Massu, bicampeão olímpico em 2004.

"Quando era mais novo eu mostrava muito as minhas emoções, mas já há algum tempo procuro controlá-las melhor e ter a maior calma possível", explicou Tabilo, que no início do ano conquistou o seu primeiro título do circuito ATP nas quadras duras de Auckland.

Nascido em Toronto, Tabilo representou o Canadá em diversas categorias juvenis antes de decidir, aos 18 anos, competir pelo Chile e se mudar para o país sul-americano.

"Cresci jogando no cimento, ir para o Chile me permitiu jogar mais no saibro, mas me sinto bem nas duas superfícies", disse Tabilo, que, além do excelente domínio do inglês e do interesse pelo basquete, garante que não tem "nada mais de canadense".

- Dimitrov eliminado

Mais cedo, o búlgaro Grigor Dimitrov, número 10 do mundo, foi eliminado nas oitavas de final pelo americano Taylor Fritz (N.13), pagando caro por sua incapacidade de aproveitar seus break points.

Dimitrov, de 32 anos, perdeu após 2 horas e 43 minutos de jogo com parciais de 6-2, 6-7 (13/11) e 6-1.