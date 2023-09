Pais de Walewska Oliveira homenageiam atleta em carta aberta

Os pais de Walewska Oliveira divulgaram uma carta aberta uma semana após o falecimento da filha. A ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei morreu aos 43 anos de idade após cair do 17º andar do seu prédio, no bairro Jardins, zona oeste de São Paulo.

Com a carta aberta, na postagem no Instagram de Walewska, foi divulgada a realização de uma missa de sétimo dia. Essa foi a primeira manifestação do casal após o ocorrido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp