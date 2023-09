"Ficamos sem chão", diz Zé Roberto Guimarães sobre a morte de Walewska

A seleção brasileira feminina sofreu um duro golpe enquanto participa do Pré-Olímpico de vôlei no Japão. A morte da ex-jogadora Walewska abalou tanto as atletas como a comissão técnica da equipe, pouco antes da derrota desta sexta-feira, 22, para a Turquia. A maioria da delegação atuou ao lado ou contra a campeã olímpica de 2008.

"É um momento muito difícil, de muita tristeza", definiu o técnico José Roberto Guimarães, emocionado. "A Walewska foi um exemplo de dedicação, comprometimento, ela tinha tudo de bom que uma atleta pode ter. Sempre se cuidou muito, ajudou seus times, desde muito nova. Ficamos sem chão", emendou.

Companheira de Walewska no título olímpico de 2008, a central Thaisa mostrou o peso da notícia da perda da ex-atleta. “Está doendo muito. Sabíamos que tínhamos que disputar esse jogo, nos juntamos e deixamos para chorar depois da partida. Foi difícil conter as lágrimas na nossa oração de pré-jogo. Temos mais dois jogos importantes para a classificação e hoje deixamos a desejar em algumas situações. Agora vamos sentir esse luto. Quando cheguei à seleção a Wal era uma das mais experientes. Aprendi muito com a postura dela. Foi um espelho pela educação, o charme e a resiliência. Ela representou o Brasil lindamente. O esporte perde um grande ícone, uma representante de muito amor pelo voleibol", destacou.