Ceará recebe terceira edição do XP Sertões Kitesurf

O litoral do Ceará vai receber, entre os dias 11 e 16 deste mês de setembro, a terceira edição do XP Sertões Kitesurf, um dos principais eventos da modalidade. Neste ano, o percurso da disputa será iniciado no Kite Cabana, em Cumbuco, e encerrado na Fazenda Moreias, em Camocim.

A lista de inscritos para o "rally das águas", como o evento é conhecido, inclui campeões mundiais e velejadores de destaque. Também vão participar competidores de outros países, como Reino Unido, França, Turquia, Portugal, Suíça, República Dominicana e Argentina.

Na Elite masculina, categoria destinada aos profissionais, os nomes que se destacam são dos dois primeiros campeões da prova: o carioca Reno Romeu, campeão mundial e vencedor da primeira edição, e o cearense Alex Neto, que levantou o troféu de primeiro colocado na segunda edição do evento.