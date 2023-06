Bia Haddad: onde assistir ao vivo ao jogo hoje, 8 - Roland Garros

Bia Haddad disputa hoje, 8, a semifinal do Roland Garros com polonesa que lidera ranking mundial; veja horário do jogo de tênis e onde assistir ao vivo

Com o nome já garantido na história do tênis brasileiro, Bia Haddad disputa as semifinais de Roland Garros contra sua rival, a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo e bicampeã do torneio.

O confronto ocorre hoje, quinta-feira, 8 de junho de 2023 (08/06/23), por volta das 11h no horário de Brasília, quando as semifinais femininas se iniciam a partir das 15h em Paris.

Na Era Aberta do tênis, também conhecida como era profissional, Bia é a primeira brasileira a atingir o feito. Entre os homens, o último foi o tricampeão de Roland Garros Gustavo Kuerten em 2001.

A vitória colocará Bia entre as 11 melhores tenistas do mundo no ranking de 12 de junho, na próxima segunda-feira.

Além disso, esse não será o primeiro embate entre Beatriz e Iga. No ano passado, no piso duro de Toronto, no Canadá, a brasileira derrotou a rival em um jogo épico e tentará nova façanha diante da tenista polonesa.

Bia Haddad x Swiatek: horário e onde assistir ao jogo hoje, 8?

O jogo terá transmissão nos canais Sportv 3 e ESPN 2, a partir das 11h da manhã de hoje, quinta-feira, 8.

