F1 no Brasil: quem são os maiores vencedores da Fórmula 1 no País

No calendário da Fórmula 1 desde 73, a corrida no Brasil já foi vencida por grandes nomes da competição; veja quem são os maiores ganhadores da F1 no País

O Grande Prêmio de São Paulo acontece neste domingo, 13, no Autódromo de Interlagos. Será a 21ª corrida do calendário da Fórmula 1 em 2022. Com o título conquistado por Max Verstappen de forma antecipada, a disputa agora é pelo vice-campeonato, entre Sergio Pérez e Charles Leclerc.

A prova no Brasil é uma das mais tradicionais da Fórmula 1. Recentemente, o evento mudou de nome, passando a se chamar GP de São Paulo. Historicamente disputado em Interlagos, na capital paulista, o então GP do Brasil também aconteceu em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, durante a década de 1980.

F1 no Brasil: os maiores vencedores da Fórmula 1 no País

Alain Prost é o maior vencedor no Brasil. O francês venceu seis vezes, cinco em Jacarepaguá e uma vez em Interlagos. Em segundo lugar aparece Michael Schumacher. O alemão venceu em duas oportunidades dirigindo pela Benetton e outras duas pela Ferrari.

O argentino Carlos Reutemann também venceu quatro vezes, mas a edição de 1972 foi extraoficial e não valeu para o campeonato, entrando de forma definitiva no ano seguinte.

Entre os brasileiros, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Felipe Massa e Ayrton Senna venceram duas vezes cada.

6 - Alain Prost (FRA): 1982, 1984, 1985, 1987, 1988 e 1990

4 - Michael Schumacher (ALE): 1994, 1995, 2000, 2002

4 - Carlos Reutemann (ARG): 1972*, 1977, 1978, 1981

3 - Sebastian Vettel (ALE): 2010, 2013, 2017

3 - Lewis Hamilton (GBR): 2016, 2018, 2021

2 - Ayrton Senna: 1991 e 1993

2 - Emerson Fittipaldi: 1973 e 1974

2 - Nelson Piquet: 1983 e 1986

2- Felipe Massa: 2006 e 2008

F1 no Brasil: mudança de nome

A prova da temporada 2020 foi cancelada por causa da pandemia da Covid-19. Diante das incertezas e da tentativa de alguns empresários de levar o evento para o Rio de Janeiro, com apoio do presidente Jair Bolsonaro, a corrida foi mantida em Interlagos.

Em 2021, o governador João Dória confirmou um novo acordo com a Liberty Media, empresa dona da F1. O contrato tem validade até 2025 e o evento passou a ser chamado de Grande Prêmio de São Paulo e não mais Grande Prêmio do Brasil. Sob o novo nome, Lewis Hamilton venceu a corrida da temporada passada.

Fórmula 1 no Brasil: GP de São Paulo 2022

Sexta-feira

Treino livre 1: 12h30min

Classificação: 16 horas

Sábado

Treino livre 2: 12h30min

Corrida sprint: 16h30min

Domingo

GP de São Paulo: 15 horas

Os eventos de sexta e sábado terão transmissão da Band em TV aberta e do Bandsports na TV fechada. No domingo, a prova será exibida na Band e também na F1TV, por streaming.



