Morte de Ayrton Senna completa 28 anos: veja 4 fatos marcantes da carreira

Ayrton Senna, que morreu após um acidente no dia 1º de maio de 1994, é considerado uma das maiores lendas do esporte mundial. Veja 4 fatos marcantes da carreira

Há 28 anos, no dia 1º de maio de 1994, a carreira de Ayrton Senna da Silva, uma das maiores lendas do esporte mundial, chegava ao fim. Tricampeão de Fórmula 1, o brasileiro morreu após um acidente no GP de San Marino, em Ímola, na Itália. O piloto é até hoje lembrado como um dos melhores de todos os tempos.

Apesar de sua partida precoce, Senna tornou-se inspiração para milhões de fãs ao redor do mundo, que mantém seu legado composto por vitórias, recordes e determinação vivos até os dias atuais.

O piloto brasileiro tornou-se tricampeão mundial da Fórmula 1. Os título foram conquistados nos anos de 1988, 1990 e 1991, em Suzuka, no Japão. Apesar do fuso horário, milhões de brasileiros acompanharam as três corridas transmitidas pela TV Globo em canal aberto.

28 anos da morte de Ayrton Senna: veja 4 fatos marcantes da carreira

Senna, o Rei de Mônaco

Ayrton Senna é o único piloto brasileiro que alcançou a vitória em um dos circuitos mais tradicionais da Fórmula 1, o de Mônaco. Com seis vitórias no Principado, Senna permanece até hoje como o maior vencedor da prova. Foi nesse mesmo local que o maior ídolo do automobilismo brasileiro conquistou o primeiro pódio de sua carreira, em 1984.

Senna, o craque em corridas com chuva

Senna ficou conhecido por suas vitórias históricas em corridas sob chuva e pistas molhadas. A conquista foi fruto de muito esforço. Após ter tido um péssimo desempenho em sua primeira corrida no kart com pista molhada, o piloto decidiu treinar com mais intensidade nesta condição para corrigir o erro.

Todo o empenho trouxe resultados positivos, sendo assim, por duas vezes, em 1979 e 1980, tornou-se vice-campeão mundial de kart. As duas primeiras vitórias de Senna na Fórmula 1 também foram conquistadas na chuva.

Vitória no Brasil nos braços da torcida e a melhor 1ª volta da história

Em 1993, seu último ano pela McLaren, Ayrton performou aquela que é considerada até hoje a melhor primeira volta da história de um GP de Fórmula 1. Após a vitória emocionante, com pista molhada e problema na caixa de câmbio, a torcida presente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, invadiu a pista para comemorar com o piloto, que foi carregado nos braços do povo.

10 vitórias no Circuito de Silverstone

O circuito de Silverstone, localizado no interior da Inglaterra, foi o local onde Ayrton Senna mais venceu corridas em sua trajetória automobilística, se considerarmos todas as categorias. Foram 10 no total, sendo seis vitórias na Fórmula Ford, em 1981 e 1982, três na Fórmula 3 Inglesa, em 1983, e uma no ano de seu primeiro título na F1, em 1988.

Curiosidade: Senna teria dado volta completa na Terra

Senna percorreu enormes distâncias nas pistas ao longo de sua carreira. Apenas durante GPs da Fórmula 1, o piloto completou cerca de 8200 voltas, o que representa uma distância aproximada de 40 mil quilômetros, o suficiente para uma volta inteira ao redor do planeta Terra.

