F1 confirma GP da Emilia-Romagna, em Imola, até 2025

A Fórmula 1 anunciou nesta segunda-feira (7) a extensão do contrato do Grande Prêmio da Emilia-Romagna, disputado no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola (Itália), até 2025.

"Isto é consequência do sucesso dos GPs em Imola durante a pandemia e da inclusão da corrida no campeonato deste ano", informou o Formula One Group.

O GP da Emilia-Romagna entrou para o calendário da F1 em 2020, após várias corridas serem canceladas devido à pandemia de Covid-19, e em 2022 será disputado no dia 24 de abril, em substituição ao GP da China, em Xangai, que ficará de fora por conta da situação sanitária no país.

"Este é um circuito emblemático que faz parte da história do nosso esporte", disse o diretor-executivo do Formula One Group, Stefano Domenicali.

O autódromo Enzo e Dino Ferrari já recebeu 27 GPs da F1 entre 1980 e 2006 e foi palco de momentos marcantes do esporte. Entre eles o fim de semana mais trágico da categoria, em 1994, marcado pelas mortes do brasileiro Ayrton Senna e do austríaco Roland Ratzenberger.

Além do GP da Emilia-Romagna, a Itália também sediará nesta temporada o GP de Monza, no dia 11 de setembro.

