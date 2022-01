Whindersson Nunes x Popó ao vivo em luta de boxe: onde assistir, dia e mais

O humorista Whindersson Nunes, de 27 anos de idade, irá enfrentar o tetracampeão mundial de boxe Acelino Freitas, 46 anos, mais conhecido como Popó, na última atração do festival Fight Music Show. Outras sete lutas de boxe, kickboxing e MMA, presença de artistas e show de Wesley Safadão também integram a programação.

Modalidade de entretenimento que vem ganhando força mundialmente, a luta entre influenciadores digitais e esportistas profissionais alcançou sucesso nos últimos anos com o evento estadunidense Thriller Fight Club. O POVO separou detalhes para quem deseja assistir ao vivo à luta Whindersson Nunes x Popó. Confira abaixo:

Whindersson Nunes x Popó: horário e quando será

O Fight Music Show acontece no próximo domingo, dia 30 de janeiro (30/01), a partir de 19 horas (horário de Brasília). O evento será realizado em Balneário Camboriú, cidade turística em Santa Catarina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Whindersson Nunes x Popó: onde assistir ao vivo

O Fight Music Show será transmitido ao vivo para quem comprar ingresso do evento, que já está em seu segundo lote de vendas. A entrada pode ser adquirida pela plataforma Ticket 360. A programação do evento também será exibida pelo Canal Combate, da Rede Globo, cujo acesso é disponibilizado mediante assinatura.



Sobre o assunto Popó cobra Whindersson Nunes para oficializar luta de boxe entre os dois

Whindersson anuncia pausa na carreira: "Preciso assimilar"

Whindersson Nunes realiza leilão com roupas de famosos para ajudar a Bahia

Whindersson Nunes x Popó: programação completa do Fight Music Show

Além de show do cantor Wesley Safadão e presença do humorista Tirulipa como announcer, a programação do Fight Music Show inclui lutas de boxe, kickboxing e MMA com 13 lutadores profissionais e cinco lutadores influencers. Confira:

Boxe

Whindersson Nunes x Acelino “Popó” Freitas



Rogério Minotouro x Leonardo “Leleco” Guimarães



Esquiva Falcão x Yuri Fernandes

Kickboxing

Matheus Aires x Igor Merlin

MMA

Stephanie Luciano x Andressa Romero



Pedro Machado x Marcelo Marques



Mario Sousa x Antônio Gordilho



Tags