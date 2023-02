Sisu 2023: primeira edição abre nesta quinta-feira, 16

Abriu, à meia-noite desta quinta-feira, 16, a primeira edição de 2023 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A plataforma é usada para se candidatar a vagas em dezenas de instituições públicas de ensino superior.

o todo, 128 universidades públicas abriram inscrições no Sisu 2023. Na Universidade Federal do Ceará (UFC), 111 cursos estão com 6.308 vagas abertas.



Em todo o Brasil, são 226.399 oportunidades, em 6.402 cursos de graduação. O Sisu estava aberto para consulta de vagas - sem a possibilidade de efetuar a candidatura - desde 31 de janeiro.

Sisu 2023: prazos e como se candidatar

Para se candidatar, é necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022. A prova não pode ter sido realizada na modalidade "treineiro", e não é possível se inscrever no Sisu caso a redação do Enem tenha tido nota zero.

As inscrições ficarão abertas até o dia 24 de fevereiro, sexta-feira da próxima semana. O resultado será divulgado em 28 de fevereiro. Do segundo dia de inscrições em diante, a partir de 0 hora, é exibido um resultado preliminar, que considera as candidaturas feitas àquele curso e modalidade específicos nas 24 horas anteriores.

Vagas e cotas do Sisu 2023

As vagas do Sisu são divididas nas modalidades de ampla concorrência e ações afirmativas, as chamadas cotas. Para ser elegível à segunda categoria é necessário ter cursado todo o Ensino Médio em escolas públicas. As cotas possuem subdivisões de renda, etnia e deficiência, mas todas são disponibilizadas apenas para egressos do sistema público de ensino.

Em cada modalidade, as vagas são preenchidas em ordem decrescente de nota do Enem 2022, que pode ser conferida desde a última quinta-feira, 9. As universidades, no entanto, podem adotar critérios distintos, como dar maior peso a determinadas provas ou oferecer um bônus na pontuação para candidatos que morem no mesmo estado da instituição.

Matrículas e Lista de Espera do Sisu 2023

Após a divulgação dos resultados, cada universidade segue um calendário próprio para matrícula dos classificados no Sisu 2023. O edital determina que esta etapa ocorra entre 2 e 8 de março, mas o cronograma exato deve ser conferido no site da instituição.

Para candidatos que não tenham se classificado ao curso desejado, é possível solicitar a adesão à Lista de Espera do Sisu 2023. Pode-se manifestar o interesse de 28 de fevereiro, data dos resultados finais, a 8 de março, último dia da primeira chamada.

Assim como no caso da matrícula regular, o cronograma da lista de espera é definido pelas universidades. As instituições divulgam, em seus sites, a quantidade de vagas disponíveis em cada chamada adicional, e uma lista com nomes dos candidatos classificáveis.

