Como calcular a nota do Enem: aprenda a forma mais fácil

Se você fez a prova do Enem e não aguenta esperar pela divulgação do resultado oficial, a alternativa é aprender a fazer o cálculo em casa mesmo.

O estudante que se inscreve no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) geralmente faz as provas entre o fim de outubro e o início de novembro.

No entanto, é preciso esperar a divulgação da nota, o que só acontece em janeiro ou fevereiro, ocasião na qual o Boletim de Desempenho Individual é liberado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

No entanto, é possível ter uma ideia do desempenho do candidato e das possibilidades de acesso aos cursos oferecidos pelas instituições de ensino. Basta seguir algumas orientações sobre como calcular a nota do Enem e fazer contas simples na calculadora.

Quer saber como isso é feito? Pois siga na leitura que vamos explicar bem direitinho!

Novo Enem

O chamado novo Enem será uma prova adequada ao novo ensino médio, que agora utiliza um modelo de aprendizagem por áreas de conhecimento que permitirá ao jovem optar por uma formação técnica e profissionalizante.

Esse novo Enem vai entrar em vigor apenas em 2024, então os estudantes que estão terminando o Ensino Médio agora não serão prejudicados, já que a edição de 2022 e a do ano que vem seguirão o formato tradicional.

Em 2024, deverão mudar o número de questões, o tempo de duração da prova, datas de aplicação e número de edições realizadas por ano.

Quando sai a nota do Enem

O Inep provavelmente vai divulgar os resultados individuais do Enem 2022 em março de 2023. A consulta poderá ser feita na página do participante ou no aplicativo do exame.

Já os chamados “treineiros”, que são aqueles participantes que fazem a prova apenas para avaliar os seus conhecimentos, só poderão ter acesso aos resultados individuais (incluindo a redação) cerca de 60 dias após, ou seja, em maio.

Por que calcular a nota do Enem?

É importante levar em consideração que não dá para saber como calcular a nota do Enem apenas contando a quantidade de acertos nas provas. O motivo é porque o exame utiliza um método complexo para determinar o desempenho dos participantes, que é a Teoria de Resposta ao Item (TRI), índice que avalia o grau de dificuldade de cada questão e a coerência das respostas de cada um dos candidatos, entre outros fatores mais.

Por outro lado, existe uma outra conta que é possível de ser feita e é muito importante, que é o cálculo da média do Enem, usada para acesso às instituições de todo Brasil e nos programas do governo como Prouni e Fies. Calculando a sua média de forma antecipada, é possível ter uma noção das chances de entrada no curso desejado.

Como calcular a nota do Enem?

Como dissemos, é possível fazer o cálculo da nota do Enem de duas formas. Veja as dicas:

Média simples

A média simples é calculada ao somar as notas das cinco provas e dividir esse resultado por cinco. Ela é chamada de média aritmética. Para fazer a média simples, basta seguir o seguinte passo a passo:

Consulte o boletim de desempenho individual para ver a pontuação das cinco provas (veja aqui o que fazer no caso de esquecimento da senha de acesso);

Some a pontuação delas;

Divida o valor por cinco. Esta é a média.

Média por pesos

A média ponderada considera a importância de cada uma das provas para o cálculo da nota. Essa importância é o chamado “peso”. Algumas instituições dão pesos diferentes para cada prova, de acordo com o curso escolhido. A Universidade Federal do Ceará (UFC), por exemplo, não adota pesos diferenciados.

O primeiro passo para calcular a sua nota é descobrir os pesos que a instituição de ensino atribui para cada nota do Enem. Para fazer fazer a média ponderada, é preciso seguir os seguintes passos:

Multiplique a nota de cada prova pelo seu respectivo peso;

Some os cinco resultados;

Divida esse resultado pela soma dos cinco pesos. Esta é a média ponderada das provas do Enem.

Mas não se preocupe porque vamos colocar exemplos práticos de cálculo no decorrer do texto!



Valor de cada matéria

O cálculo da nota do Enem vai depender do tipo de prova. As provas de múltipla escolha das quatro áreas de conhecimento (Matemática, Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e Ciências da Natureza) são corrigidas de acordo com a Teoria de Resposta ao Item (TRI).

No total, essas provas somam 180 questões. Teoricamente, essa parte do exame vale 1000 pontos. É “teoricamente” porque a nota não é dada somente pelo número de questões corretas, mas também leva em conta a coerência das respostas do participante diante do conjunto das questões que formam a prova.

Dessa forma, o mínimo e o máximo em cada área do conhecimento dependem das questões que compõem a prova. Assim, a nota mínima não é zero e a nota máxima não é 1000.



Ciências Humanas e suas Tecnologias

As provas cobrem as disciplinas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

A avaliação engloba as matérias de Biologia, Física e Química.

Matemática e suas Tecnologias

Essa prova coloca a Matemática aplicada à realidade como foco.

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

As matérias desta prova são português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação.

Redação

A redação do Enem vale 1000 pontos e é calculada manualmente por especialistas e professores.



Exemplos de cálculo da nota do Enem

Para fazer o cálculo da média simples, faça de acordo com o exemplo:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 700 pontos (nota alcançada)

Matemática e suas Tecnologias: 550 pontos

Ciências Humanas e suas Tecnologias: 605 pontos

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 752 pontos

Redação: 780 pontos

Portanto, a soma dessas notas dá 3.387. Se você dividir por 5 você tem a nota média simples do Enem em 677,4.

Para fazer o cálculo da média ponderada, faça de acordo com o exemplo:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 700 pontos (nota alcançada) x peso 2 (1.400 pontos)

Matemática e suas Tecnologias: 550 pontos x peso 1 (550)

Ciências Humanas e suas Tecnologias: 605 pontos x peso 3 (1.815)

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 752 pontos x peso 1 (752)

Redação: 780 x peso 3 (2.340)

Total: 6.857 pontos

Soma dos pesos: 10

Dividindo o total por 10, foram registrados 685,7 pontos, ou seja, média de 685,7 pontos no Enem.



Programas do governo que usam a nota do Enem

Veja como a nota do Enem pode ser usada em cada um dos programas de acesso às universidades:

Financiamento Estudantil

O Fies oferece financiamento de cursos no ensino superior em instituições privadas. Para obter o financiamento, é preciso ter participado do Enem entre 2010 e 2022. A nota mínima exigida é de 450 pontos nas provas objetivas e nota acima de zero na prova de redação.

Também é preciso ter renda familiar mensal bruta entre um e três salários mínimos.

Programa Universidade Para Todos

Outro programa que facilita o ingresso em instituições particulares é o Prouni, que oferece bolsas de 50% e 100% nas mensalidades dos cursos. O programa classifica os candidatos para as bolsas a partir de critérios de renda (renda familiar máxima de três salários mínimos por pessoa) e das notas do Enem (mínimo de 450 pontos nas provas).

Sistema de Seleção Unificada

O SiSU possibilita que os estudantes concorram a vagas em instituições públicas de ensino superior.

Uma das exigências para participar do programa é tirar nota acima de zero na prova de redação do Enem.



Conclusão

De acordo com o Inep, 3.396.597 pessoas tiveram as inscrições confirmadas no Enem 2022, o que representa um aumento de 11,6% em relação à edição de 2021.

A nota do Enem permite que milhões de estudantes comecem cursos de graduação Brasil afora.

Com ela, que se tornou a principal forma de ingresso do ensino superior, é possível participar de diversas seleções, até mesmo fora do país. Por isso é tão importante saber como calcular a nota do Enem e torcer por uma chance de estudar.

Para ajudar você nessa tarefa, temos um canal específico sobre o Enem 2022, com dicas que vão desde sobre como pedir a isenção da prova até como fazer uma boa redação, além de como manter a calma e não ficar com ansiedade nesse período de testes. Boa sorte!

