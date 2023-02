Enem 2022: resultados serão divulgados nesta quinta-feira, 9

Em fevereiro, a nota do Enem poderá ser utilizada para inscrição no Sisu e Prouni

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aplicado em 2022 será divulgado nesta quinta-feira, 9. A previsão anterior era de que as notas só seriam disponibilizadas na segunda-feira, 13, mas a data foi antecipada, de acordo com o ministro da Educação Camilo Santana.

O ministro afirmou que a antecipação do resultado ajudará os alunos a acessar o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O prazo de inscrição é de 16 a 24 de fevereiro de 2023. O resultado será divulgado no dia 28 de fevereiro.

Também no dia 28 de fevereiro começam as inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni), que vão até 3 de março. Para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), as inscrições começam no dia 7 de março e terminam no dia 10. Todos os programas levam em conta a nota do Enem.

