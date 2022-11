Lula foi o mais votado em 12 capitais e Bolsonaro, em 15; confira os números

Salvador foi a capital brasileira que deu a maior diferença de votos a um dos candidatos que concorriam à Presidência da República nas eleições deste ano. Ao todo, 1.089.899 soteropolitanos escolheram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para reassumir o Palácio do Planalto no próximo ano, em detrimento do postulante à reeleição Jair Bolsonaro (PL), que recebeu 451.131, totalizando 638.768 sufrágios. O percentual no município ficou 70,73% a 29,27%.

Após 100% das urnas apuradas, o petista foi o mais votado em 12 capitais brasileiras, sendo oito apenas no Nordeste. As outras cidades são Porto Alegre, São Paulo, Palmas e Belém. Já Bolsonaro liderou em 15 e em Brasília, uma no Nordeste, cinco no Norte, três no Sudeste, quatro no Centro-Oeste e duas no Sul.

Algumas capitais até deram maior porcentagem de votos para o atual presidente quando comparadas com a capital baiana -, casos de Rio Branco - no Acre - e Boa Vista - em Roraima -, mas elas pouco influenciaram no resultado final das eleições.

Nesses municípios da região norte, o presidente teve 72,51% e 79,47%, respectivamente. Apesar de os percentuais terem sido altos, a quantidade de votos angariados pelo ex-militar foi de 142.090 e 144.799 votos, tendo a diferença para Lula ficado em 88.217 e 107.387 mil sufrágios a mais do que o rival nas duas localidades.

Salvador também foi o município que apresentou a maior diferença entre Lula e Bolsonaro. Foram 638.768 votos a mais que o petista recebeu em relação a Bolsonaro. A menor distância foi constatada em João Pessoa, na Paraíba, com apenas 925 sufrágios de frente para novo presidente eleito.

Bolsonaro, por sua vez, teve 328.647 votos a mais que Lula em Curitiba, no Paraná. O atual chefe do Executivo nacional angariou 720.322 sufrágios contra 391.675 do rival. Brasília, no Distrito Federal, a diferença também ultrapassou a casa dos 300 mil votos. Foi uma vantagem de 312.036 mil eleitores: 1.041.331 de Bolsonaro contra 729.295 de Lula.

Confira a lista completa:

Rio Branco - AC

Lula: 53.873

Bolsonaro: 142.090

Maceió - AL

Lula: 204.887

Bolsonaro: 273.549

Manaus - AM

437.691

Bolsonaro: 692.580

Macapá - AP

Lula: Lula: 102.810

Bolsonaro: 125.261

Salvador - BA

Lula: 1.089.899

Bolsonaro: 451.131

Fortaleza - CE

Lula: 880.559

Bolsonaro: 633.009

Brasília - DF

Lula: 729.295

Bolsonaro: 1.041.331

Vitória - ES

Lula: 95.478

Bolsonaro: 115.293

Goiania - GO

Lula: 289.172

Bolsonaro: 513.018

São Luis - MA

Lula: 363.131

Bolsonaro: 238.285

Belo Horizonte - MG

Lula: 703.755

Bolsonaro: 834.548

Campo Grande - MS

Lula: 187.109

Bolsonaro: 313.906

Cuiabá - MT

Lula: 133.852

Bolsonaro: 213.787

Belém - PA

Lula: 431.858

Bolsonaro: 427.051

João Pessoa - PB

Lula: 229.251

Bolsonaro: 228.326

Recife - PE

Lula: 558.690

Bolsonaro: 433.317

Teresina - PI

Lula: 317.918

Bolsonaro: 160.558

Curitiba - PR

Lula: 391.675

Bolsonaro: 720.322

Rio de Janeiro - RJ

Lula: 1.734.159

Bolsonaro: 1.929.209

Natal - RN

Lula: 246.881

Bolsonaro: 219.306

Porto Velho - RO

Lula: 92.636

Bolsonaro: 169.299

Boa Vista - RR

Lula: 37.412

Bolsonaro: 144.799

Porto Alegre - RS

Lula: 437.798

Bolsonaro: 380.499

Florianópolis - SC

Lula: 148.344

Bolsonaro: 169.495

Aracajú - SE

Lula: 190.875

Bolsonaro: 142.489

São Paulo - SP

Lula: 3.677.921

Bolsonaro: 3.191.484

Palmas - TO

Lula: 95.715

Bolsonaro: 62.961

