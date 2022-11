Casa Civil formaliza Alckmin como coordenador da equipe de transição de Lula

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, formalizou a nomeação de Geraldo Alckmin (PSB) como coordenador da equipe de transição do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Alckmin, que também é o vice-presidente eleito, assume o Cargo Especial de Transição Governamental (CETG), nível VII, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, dia 4.

Alckmin chegou nesta quinta-feira, 3, a Brasília, com sua equipe, que inclui a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, e o ex-ministro Aloizio Mercante, para dar início ao trabalho de obtenção de informações do governo atual. Na agenda, teve encontro com o relator do Orçamento, Marcelo Castro (MDB-PI), e a primeira reunião presencial com Ciro Nogueira, responsável legal pela nomeação da equipe de transição do novo presidente. Alckmin também teve breve encontro com o presidente Jair Bolsonaro.

Ainda nesta quinta, Alckmin anunciou, junto com seus colegas de equipe, a articulação para aprovação da chamada PEC de Transição, que pretende tirar do Teto de Gastos despesas urgentes, prometidas por Lula durante a campanha, como a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600, que deverá a voltar a ser chamado de Bolsa Família.

