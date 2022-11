Moraes manda PF compartilhar informações sobre líderes de bloqueios em estradas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira, 3, que a Polícia Federal (PF) apresente com urgência todos as informações reunidas até o momento sobre os líderes dos bloqueios nas estradas após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A decisão cobra em especial a identificação dos donos dos carros e caminhões usados para interditar as rodovias.

Moraes também determinou hoje que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, entregue um relatório detalhado de todas as multas aplicadas durante a desmobilização dos bloqueios. Ele pede a identificação dos veículos e pessoas autuadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O último balanço enviado pela PRF ao Supremo Tribunal Federal informa que foram lavradas 3,5 mil multas. As autuações, segundo o documento, foram aplicadas a "veículos que estavam participando dos bloqueios e interdições, cujos usuários optaram deliberadamente por permanecer nas manifestações". Não há, no entanto, uma lista dos autos de infração.

Vasques disparou ofícios às superintendências da PRF pedindo relatórios detalhados com identificação de todos os veículos, especialmente caminhões, envolvidos nos protestos. Ele também disse que os manifestantes replicam a mesma tática dos atos antidemocráticos organizados no feriado de 7 de Setembro de 2021.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro inconformados com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) bloquearam estradas em diversos Estados após o segundo turno. Em julgamento unânime no início da semana, o STF determinou a liberação "imediata" de todas as vias públicas.

Tags