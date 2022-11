Procuradoria investiga crime de assédio eleitoral revelado pelo Profissão Repórter

A Procuradoria Eleitoral Regional do Mato Grosso do Sul vai investigar as denúncias de assédio eleitoral contra beneficiários do Auxílio Brasil no município de Coronel Sapucaia (MS). O suposto crime de compra de votos foi revelado pelo jornalista Caco Barcellos, no episódio desta terça-feira, 1, do programa Profissão Repórter.

A reportagem flagrou uma reunião, realizada a menos de 48 horas do segundo turno das eleições, com beneficiários do programa Auxílio Brasil.

Ao serem perguntados sobre o teor do encontro, os organizadores não souberam responder e uma das responsáveis afirmou que o intuito era “demonstrar o que o presidente e o governador fazem pelas pessoas”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma das moradoras entrevistadas disse que as pessoas foram influenciadas a votar no atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que terminou as eleições em segundo lugar.

No primeiro turno, Coronel Sapucaia foi um dos três municípios em que Lula (PT) e Bolsonaro tiveram empate: dois candidatos receberam 4.254 votos. Porém, no segundo turno, o atual mandatário venceu na região com 4.530 votos - equivalente a 52,5%.

O prefeito da cidade, Rudi Paetzold (MDB), também foi questionado pela reportagem sobre a reunião, mas desconversou e afirmou que não fez parte da organização do encontro.

O repórter Caco Barcellos ainda recebeu uma ligação anônima de um morador da cidade que falou sobre o risco da pauta e sugeriu que a equipe encerrasse a reportagem.

“Fiquei preocupado, extremamente preocupado. Eu sugeriria para vocês terminar a pauta o quanto antes. Se você quiser continuar aqui na cidade trabalhando, é o teu trabalho. É assim: sua conta e risco. Mas eu conheço bem aqui a cidade. É complicado”.

Sobre o assunto Bolsonaristas fazem atos antidemocráticos diante de sedes militares no Rio e SP

Alckmin deve formalizar transição com ministro na quinta, 3, diz Wellington Dias

Bolsonaristas prometem virar a noite em ato golpista realizado em Fortaleza

Lula começa a montar governo, início da transição e protestos de apoiadores de Bolsonaro

Tags