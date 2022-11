Profissão Repórter flagra suspeita de assédio eleitoral em favor de Bolsonaro

Em reportagem veiculada nesta terça-feira, 1º, o jornalista Caco Barcellos e sua equipe do Profissão Repórter flagraram uma suspeita de assédio moral e de compra de votos em favor do presidente Jair Bolsonaro (PL), poucos dias antes das eleição realizada no domingo, 30. A mobilização foi organizada pela prefeitura de Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul, faltando menos de 48h para o segundo turno.

Os alvos das ações eram beneficiários do Auxílio Brasil, que foram convocados a participarem de reuniões. Nos encontros com funcionários da prefeitura, os beneficiários eram ameaçados com o corte de verbas do auxílio ou da continuação de construção de equipamentos públicos, conta uma das testemunhas.

"Eles chegaram lá e falaram sobre o Auxílio Brasil. E foi só sobre política. Que teria que votar no 22 (número da urna de Bolsonaro), porque não teria mais verba para vir para cá (município), pararia de fazer o asfalto, as escolas. Se você chega lá e está precisando, se precisa do auxílio para sobreviver e o vale renda, você muda seu voto na hora. Pediram para colocar o nome, o documento e telefone. Para mim, aquilo foi uma pressão", diz uma moradora.

“Antes não tinha essa reunião, não. Disse que era para assinar o negócio do Bolsa Família. Aí ontem que eu ouvi falando que, quando acaba a reunião, o Rudi [Rudi Paetzold, MDB] dá R$ 50 para cada um. Rudi é o prefeito daqui”, contou uma mulher que mora ao lado de onde aconteceu as reuniões.

"Tem a ver de demonstrar o que o presidente e o governador está fazendo pelas pessoas", disse uma das funcionárias da prefeitura. O atual governador de Mato Grosso do Sul é Reinaldo Azambuja (PSDB), que declarou apoio à candidatura do presidente. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, ele chama o chefe do Executivo de “amigo” e diz que ia trabalhar para sua reeleição.

O prefeito da cidade negou ter organizado as reuniões e disse não estar no município nas datas. Segundo ele, os encontros foram organizados pela Secretaria de assistência social.

